Francoforte: nuovo spunto rialzista per Continental
(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto, che lievita del 2,49%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Continental rispetto all'indice di riferimento.
Le implicazioni di medio periodo del produttore di pneumatici confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 72,99 Euro con primo supporto visto a 71,65. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 70,81.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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