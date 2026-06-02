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New York: amplia l'ascesa Applied Materials

Migliori e peggiori, In breve
New York: amplia l'ascesa Applied Materials
Ottima performance per il fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori, che scambia in rialzo del 5,56%.
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