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New York: amplia il rialzo Applied Materials

Migliori e peggiori, In breve
New York: amplia il rialzo Applied Materials
Brillante rialzo per il fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,15%.
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