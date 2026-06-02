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New York: Applied Materials, quotazioni alle stelle

Migliori e peggiori
New York: Applied Materials, quotazioni alle stelle
(Teleborsa) - Brilla il fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori, che passa di mano con un aumento del 5,67%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Applied Materials rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico del produttore di chip è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 492,8 USD, mentre il primo supporto è stimato a 468,5. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 517,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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