New York: preme sull'acceleratore Applied Materials
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori, che tratta in rialzo del 6,15%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Applied Materials evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di chip rispetto all'indice.
Tecnicamente, Applied Materials è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 443,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 423,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 463,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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