New York: preme sull'acceleratore Applied Materials

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori , che tratta in rialzo del 6,15%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Applied Materials evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di chip rispetto all'indice.





Tecnicamente, Applied Materials è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 443,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 423,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 463,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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