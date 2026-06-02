New York: seduta difficile per Accenture

(Teleborsa) - Scende sul mercato la società specializzata in consulenza gestionale, servizi tecnologici e di outsourcing , che soffre con un calo del 6,29%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Accenture rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve di Accenture è in rafforzamento con area di resistenza vista a 189,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 181,1. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 198,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```