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New York: Accenture scende verso 181,1 USD

Migliori e peggiori, In breve
New York: Accenture scende verso 181,1 USD
Ribasso per la società specializzata in consulenza gestionale, servizi tecnologici e di outsourcing, che tratta in perdita del 6,29% sui valori precedenti.
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