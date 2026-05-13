New York: prevalgono le vendite su Accenture

(Teleborsa) - A picco la società specializzata in consulenza gestionale, servizi tecnologici e di outsourcing , che presenta un pessimo -6,26%.



La tendenza ad una settimana di Accenture è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo di Accenture evidenzia un declino dei corsi verso area 156,1 USD con prima area di resistenza vista a 165,2. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 153.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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