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New York: Workday in forte discesa

Migliori e peggiori
New York: Workday in forte discesa
(Teleborsa) - Pressione sul fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta, che perde terreno, mostrando una discesa del 7,03%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Workday rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, Workday è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 150,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 142,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 159.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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