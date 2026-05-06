Workday, scendono le quotazioni a New York

(Teleborsa) - Retrocede molto il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta , che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,88%.



La tendenza ad una settimana di Workday è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di breve periodo di Workday mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 126,9 USD. Rischio di discesa fino a 121,3 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 132,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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