Piazza Affari: andamento rialzista per Tinexta

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società che opera nell'industria dei servizi internet e software , con una variazione percentuale del 2,14%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Tinexta evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Tinexta rispetto all'indice.





Le implicazioni di medio periodo di Tinexta confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 15,86 Euro con primo supporto visto a 15,58. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 15,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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