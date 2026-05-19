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Piazza Affari: andamento sostenuto per Webuild

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento sostenuto per Webuild
Balza in avanti la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,23%.
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