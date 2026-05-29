Milano 13:57
50.140 +0,63%
Nasdaq 28-mag
30.224 0,00%
Dow Jones 28-mag
50.669 +0,05%
Londra 13:57
10.450 +0,23%
Francoforte 13:57
25.088 -0,02%

Piazza Affari: andamento rialzista per El.En

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento rialzista per El.En
Avanza il Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali, che guadagna bene, con una variazione del 3,69%.
Condividi
```