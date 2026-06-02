Piazza Affari: in bella mostra STMicroelectronics

(Teleborsa) - Ottima performance per l' azienda italo-francese di semiconduttori , che scambia in rialzo del 7,79%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di STMicroelectronics più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di breve periodo del produttore di chip mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 65,36 Euro. Rischio di discesa fino a 62,22 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 68,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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