Milano 9:54
50.346 -0,46%
Nasdaq 2-giu
30.661 0,00%
Dow Jones 2-giu
51.308 +0,45%
Londra 9:54
10.342 -0,31%
24.932 -0,77%

Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 2/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 2/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 giugno

Moderatamente al rialzo la prestazione di indice spagnolo, che chiude con una variazione percentuale dello 0,48%.

La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 18.373,6. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 18.177,6. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 18.083,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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