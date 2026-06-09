Milano 8-giu
50.208 0,00%
Nasdaq 8-giu
29.414 +1,58%
Dow Jones 8-giu
50.786 -0,16%
Londra 8-giu
10.373 0,00%
Francoforte 8-giu
24.616 0,00%

Analisi Tecnica: indice IBEX-35 dell'8/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 dell'8/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 giugno

Seduta debole per indice spagnolo, con chiusura in calo a 18.223,1.

Le implicazioni di medio periodo di IBEX 35 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 18.320 con primo supporto visto a 18.151,1. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 18.079,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```