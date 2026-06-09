Analisi Tecnica: indice IBEX-35 dell'8/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 giugno
Seduta debole per indice spagnolo, con chiusura in calo a 18.223,1.
Le implicazioni di medio periodo di IBEX 35 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 18.320 con primo supporto visto a 18.151,1. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 18.079,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)