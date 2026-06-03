Milano 17:35
50.038 -1,07%
Nasdaq 22:00
30.571 -0,29%
Dow Jones 22:00
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Londra 17:35
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Francoforte 17:37
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Borsa: Perde poco il Nasdaq-100, in flessione dello 0,29%

Il Nasdaq-100 archivia la giornata a 30.571,24 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde poco il Nasdaq-100, in flessione dello 0,29%
L'indice dei titoli tecnologici USA segna un mediocre -0,29%, terminando gli scambi a 30.571,24 punti.
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