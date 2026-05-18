Milano 18-mag
0 0,00%
Nasdaq 18-mag
28.994 -0,02%
Dow Jones 18-mag
49.686 +0,11%
Londra 18-mag
10.324 +1,26%
Francoforte 18-mag
24.308 -0,07%

Borsa: Perde poco il Nasdaq-100, in flessione dello 0,45%

Il Nasdaq-100 archivia la giornata a 28.994,37 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde poco il Nasdaq-100, in flessione dello 0,45%
L'indice dei titoli tecnologici USA segna un mediocre -0,45%, terminando gli scambi a 28.994,37 punti.
Condividi
```