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Borsa: Perde poco il Nasdaq-100, in flessione dello 0,45%
Il Nasdaq-100 archivia la giornata a 28.994,37 punti
In breve
,
Finanza
18 maggio 2026 - 22.03
L'indice dei titoli tecnologici USA segna un mediocre -0,45%, terminando gli scambi a 28.994,37 punti.
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