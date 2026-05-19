Milano 17:35
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Borsa: Perde poco il Nasdaq-100, in flessione dello 0,61%

Il Nasdaq-100 archivia la giornata a 28.818,84 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde poco il Nasdaq-100, in flessione dello 0,61%
L'indice dei titoli tecnologici USA segna un mediocre -0,61%, terminando gli scambi a 28.818,84 punti.
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