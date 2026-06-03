Crolla a New York Super Micro Computer

(Teleborsa) - Si muove in perdita il fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge. , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 7,15% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Super Micro Computer più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Super Micro Computer rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 48,88 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 45,43. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 52,33.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```