Crolla a New York Super Micro Computer
(Teleborsa) - Si muove in perdita il fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge., che è in forte flessione, mostrando una perdita del 7,15% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Super Micro Computer più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Super Micro Computer rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 48,88 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 45,43. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 52,33.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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