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New York: Super Micro Computer scende verso 45,44 USD

Migliori e peggiori, In breve
New York: Super Micro Computer scende verso 45,44 USD
In forte ribasso il fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge., che mostra un -7,08%.
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