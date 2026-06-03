Fed: cresce il rischio credito tra banche e private credit

(Teleborsa) - I portafogli dei prestiti delle banche statunitensi hanno registrato un lieve aumento dei tassi di insolvenza lo scorso anno, secondo un rapporto della Federal Reserve.



"La crescita dei prestiti è rimasta stabile, ma i tassi di insolvenza sono aumentati leggermente in diverse categorie di prestito nel 2025", ha affermato la Fed, citando tra le altre categorie i prestiti al consumo, commerciali e immobiliari residenziali.



La banca centrale ha comunque sottolineato, come riporta Bloomberg, che la maggior parte degli istituti di credito statunitensi è ben capitalizzata e che il sistema bancario nel complesso resta solido.



I dati regolamentari mostrano insolvenze limitate nel settore degli operatori non bancari, ma diversi default di alto profilo nel comparto del private credit hanno alimentato preoccupazioni sul settore. La Fed ha aggiunto che alcune banche stanno rivedendo le proprie pratiche di gestione delle garanzie per le esposizioni legate ai mercati privati.



La banca centrale ha inoltre indicato che le insolvenze sui prestiti al consumo sono diminuite per gran parte del 2025, ma "sono aumentate moderatamente" negli ultimi due trimestri.



“Le insolvenze su prestiti auto e carte di credito sono aumentate nella seconda metà del 2025, ma entrambe le categorie hanno chiuso l’anno su livelli inferiori rispetto all’anno precedente, riflettendo un miglioramento complessivo”, ha affermato la Fed.







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