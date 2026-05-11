Svas Biosana, ricavi trimestrali salgono a 33,9 milioni (+3,7%) trainati da Mark Medical

(Teleborsa) - Svas Biosana , operatore nel settore dei dispositivi medici per strutture sanitarie pubbliche e private quotato su Euronext Growth Milan, ha aperto il 2026 con ricavi consolidati a 33,9 milioni di euro nel primo trimestre, in crescita del 3,7% rispetto ai 32,7 milioni del primo trimestre 2025. La linea SVAS segna il progresso più significativo (+15,6% a 5,2 milioni), beneficiando del contributo di Mehos (acquisita a luglio 2025) per 1,5 milioni.



La linea Medical cresce del 4,2% a 2,5 milioni, mentre Farmex registra un calo dell'8,8% a 8,3 milioni, su cui il management si dice "confidente sulla possibilità di recupero nel corso dell'esercizio." Tra le controllate dell'Est Europa, Mark Medical cresce del 6,7% a 12,8 milioni (37,3% del totale ricavi) e Bormia si conferma stabile a 5,5 milioni.



Il Presidente e AD Filippo Maraniello ha dichiarato: "I ricavi del primo trimestre 2026 confermano un avvio positivo e la capacità del Gruppo di dare continuità al proprio percorso di sviluppo. Nei prossimi mesi continueremo a lavorare sull'integrazione operativa e sulla valorizzazione delle sinergie, rafforzando l'offerta nei mercati in cui operiamo".

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