HSBC in forte calo dopo i conti: utili deludono le attese degli analisti per perdita inattesa in UK

(Teleborsa) - HSBC Holdings in forte difficoltà a Londra dopo aver pubblicato risultati trimestrali al di sotto delle aspettative. La banca sconta in particolare un utile ante imposte di 9,4 miliardi di dollari (da 9,5 miliardi nel primo trimestre 2025 e sotto le stime di 9,59 miliardi), penalizzato da una perdita inattesa di 400 milioni legata a una frode nel settore del credito privato nel Regno Unito. Il titolo cede più del 5% a Londra.



Come ha spiegato Reuters, la perdita riguarda un'esposizione secondaria su una cartolarizzazione finanziata attraverso un fondo di private equity, rientrante nei 22 miliardi di dollari di esposizione al credito privato della banca su un totale di 111 miliardi in private markets. Il CFO Pam Kaur ha confermato che si tratta di "prestiti legati al credito privato", precisando che "non vediamo nulla di comparabile" nel resto del portafoglio ad alto rischio. Il caso si inserisce in un contesto di crescente attenzione dei regolatori globali all'esposizione delle banche all'industria del credito privato, stimata a 3.500 miliardi di dollari.



Le rettifiche su crediti (ECL) sono salite a 1,3 miliardi (+400 milioni rispetto al Q1 2025), includendo oltre alla perdita da frode un accantonamento da 300 milioni per il deterioramento delle prospettive economiche legato al conflitto in Medio Oriente. HSBC ha conseguentemente rivisto la guidance sul costo del credito 2026 a circa 45 punti base (da 40 bps).



I ricavi sono cresciuti del 6% a 18,6 miliardi, trainati dal wealth management e dal banking NII (+8% a 8,9 miliardi). Il RoTE è stato del 17,3% (18,7% escluse le voci straordinarie). Il CET1 si attesta al 14,0% (-90 bps rispetto a fine 2025). Approvato un dividendo intermedio di 0,10 dollari per azione.



Il CEO Georges Elhedery ha dichiarato: "In periodi di maggiore incertezza, i clienti si rivolgono a noi come partner di fiducia per navigare nella complessità. Restiamo fiduciosi nel raggiungimento degli obiettivi fissati a febbraio 2026", confermando un RoTE del 17% o superiore per il 2026-2028. La banca ha precisato che scenari di stress con escalation in Medio Oriente potrebbero avere "un impatto negativo mid-to-high single digit sull'utile ante imposte", con potenziale scivolamento del RoTE sotto il 17%.

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