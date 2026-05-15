HSBC frena sul piano da 4 miliardi nel private credit

(Teleborsa) - HSBC non ha ancora fatto progressi significativi sul piano di investimento fino a 4 miliardi di dollari nei fondi di private credit del proprio asset manager, secondo quanto riportato da Financial Times e Bloomberg, che citano un portavoce della banca.



Il progetto, annunciato lo scorso anno, prevede l’espansione di HSBC nel mercato del credito privato, un settore da circa 1,8 trilioni di dollari oggi dominato da grandi operatori alternativi come Blackstone e Apollo Global Management, ma al momento il gruppo sta procedendo con cautela.



La banca ha confermato di restare impegnata nell’offerta di fondi di private credit tramite la propria divisione di asset management, pur senza registrare progressi materiali nell’allocazione prevista.



HSBC prevede inoltre un impatto negativo da circa 400 milioni di dollari legato a un’esposizione verso Atlas SP Partners, unità di Apollo, che a sua volta aveva finanziato Market Financial Solutions, società entrata in una forma di insolvenza nel Regno Unito dopo accuse di frode.



Una serie di default nel settore dei finanziatori non bancari ha aumentato la cautela degli investitori, insieme alle preoccupazioni sull’esposizione del private credit a società tecnologiche e all’intelligenza artificiale.



La banca ha avviato una revisione della propria esposizione e sta aggiornando il proprio profilo di rischio. Il presidente Brendan Nelson ha comunque ribadito che HSBC resta sostanzialmente tranquilla nel settore.



Il gruppo londinese aveva già riorganizzato lo scorso anno le attività di finanza e advisory per integrare tutte le operazioni di investment banking sotto un’unica struttura gestionale, includendo anche il private credit.

Condividi

```