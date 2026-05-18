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Francoforte: scambi negativi per Vonovia

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi negativi per Vonovia
Ribasso per la compagnia immobiliare residenziale tedesca, che presenta una flessione dell'1,80%.
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