Francoforte: si concentrano le vendite su Deutsche Bank

(Teleborsa) - Rosso per la prima banca tedesca come assets , che sta segnando un calo del 2,74%.



Lo scenario su base settimanale di Deutsche Bank rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della banca d'affari tedesca . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 27,47 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 27,03. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 26,88.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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