Francoforte: si concentrano le vendite su Deutsche Bank
(Teleborsa) - Rosso per la prima banca tedesca come assets, che sta segnando un calo del 2,74%.
Lo scenario su base settimanale di Deutsche Bank rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della banca d'affari tedesca. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 27,47 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 27,03. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 26,88.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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