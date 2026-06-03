Insurtech Days 2026: il 2 luglio va in scena "Empowering Ecosystems: Protecting Risk in a Connected World"

(Teleborsa) - Torna il 2 luglio 2026, presso Le Village by CA Milano in Corso di Porta Romana 61, la prima giornata dell’Insurtech Days 2026, l’appuntamento di riferimento per l’industria assicurativa organizzato da Italian Insurtech Association (IIA). Sotto il titolo "Empowering Ecosystems: Protecting Risk in a Connected World", la giornata riunisce operatori assicurativi, player tecnologici, istituzioni e nuovi attori dell’ecosistema per esplorare una trasformazione strutturale già in atto: il passaggio da un modello di prodotto a una logica di relazione continua, in cui la protezione si integra con servizi, dati e tecnologia.



Un cambiamento che si riflette anche negli investimenti: secondo le analisi di IIA, circa il 33% degli investimenti insurtech è oggi destinato allo sviluppo di ecosistemi, per un valore di circa 300 milioni di euro. Con 11 soci senior e 207 aziende associate, l’associazione rappresenta un ecosistema in costante crescita che coinvolge compagnie assicurative, intermediari, realtà tecnologiche e nuovi player provenienti da settori contigui.



La prima giornata dell’Insurtech Day 2026 esplora come l’assicurazione stia evolvendo in veri e propri ecosistemi di protezione: non più singoli prodotti, ma piattaforme integrate che combinano garanzie assicurative, tecnologia, dati in tempo reale e servizi a valore aggiunto. Nei quattro ecosistemi chiave identificati da IIA — casa, mobilità, salute e PMI — la polizza diventa il nucleo di un’offerta più ampia, capace di prevenire il rischio prima ancora di coprirlo.



In un contesto segnato da eventi climatici estremi, mobilità connessa e rischi sempre più complessi, il focus sarà sul passaggio concreto da un modello reattivo a uno di gestione attiva: underwriting predittivo, pricing dinamico, embedded insurance e una relazione con il cliente radicalmente ridisegnata. Ogni polizza si trasforma in punto di accesso a un’offerta integrata che abilita la prevenzione, non solo l’indennizzo.



La giornata ospiterà la presentazione di due ricerche promosse da IIA in collaborazione con EY, strumenti chiave per analizzare l’evoluzione del mercato assicurativo italiano.



La prima, Commercial Lines 2026: il protection gap delle PMI tra cultura del rischio ed evoluzione dell’offerta, realizzata da EY in partnership con IIA. La ricerca è un’analisi sull’evoluzione della consapevolezza del rischio delle PMI italiane e delle azioni concrete attivate da operatori assicurativi in tal senso, in termini di strategie di distribuzione, offerta prodotti, lancio di nuove iniziative.



La seconda: Da canale a piattaforma: il nuovo ruolo dei broker nel mercato assicurativo italiano, realizzata da EY in collaborazione con Marco Contini, Insurance Expert & Partner Italian Insurtech Association. Uno studio che approfondisce come i broker, spinti da consolidamento, tecnologia e nuovi bisogni di protezione, stiano evolvendo in piattaforma industriale data-drive, ridisegnando relazioni, potere informativo e standard di servizio tra imprese, intermediari e compagnie.



"Il cambiamento più rilevante per l'industria assicurativa riguarda il passaggio da una logica di prodotto a una logica di relazione continua. Gli ecosistemi diventano sempre più centrali perché permettono di integrare assicurazione, servizi e piattaforme digitali in un'offerta più ampia, capace di anticipare il rischio prima ancora che si manifesti. In un contesto in cui le minacce si moltiplicano e si fanno più complesse proteggere significa prima di tutto capire. È questa la mission di IIA: costruire un ponte tra tutti gli stakeholder del settore, creando le condizioni per un confronto aperto e concreto, affinché ogni operatore possa offrire ai propri clienti strumenti più chiari per difendere il proprio futuro”. Ha dichiarato Simone Ranucci Brandimarte, Presidente di IIA e Yolo Group.



Nel corso della giornata saranno inoltre assegnati gli Insurtech Awards 2026, i riconoscimenti promossi da Italian Insurtech Association per valorizzare le realtà che stanno contribuendo alla trasformazione del settore assicurativo attraverso tecnologia, dati, AI e nuovi modelli di ecosistema.

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