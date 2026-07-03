Eventi e scadenze del 3 luglio 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Venerdì 03/07/2026

Appuntamenti:

Insurtech Days 2026 - Le Village by CA, Milano - Evento dedicato all'innovazione assicurativa promossa da Italian Insurtech Association (IIA), che riunisce la community assicurativa italiana per fare il punto sullo stato dell'arte della digitalizzazione del mercato assicurativo. Attesi, tra gli altri, rappresentanti di IIA, Visa, EY, Generali, Reale Mutua, Sara Assicurazioni, Toyota Assicurazioni, AXA, UniSalute, Humanitas, San Raffaele e altri player del mercato assicurativo, sanitario e tecnologico (da giovedì 02/07/2026 a venerdì 03/07/2026)

XIX Congresso Nazionale UIL - Fiera di Padova - Appuntamento che riunisce i delegati dell'organizzazione per discutere sui temi del lavoro, della contrattazione, della sicurezza e dell'intelligenza artificiale, con il filo conduttore "Lavoro futuro, impegno presente. Innovazione, persone e diritti nell'era dell'IA". È prevista la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e delle parti sociali. Tra gli interventi, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni (da giovedì 02/07/2026 a sabato 04/07/2026)

10:00 - Assemblea Pubblica Federagenti - L'assemblea dal titolo "Ogni porto, una storia, un futuro" di Federagenti e quindi gli agenti e raccomandatari marittimi italiani, si svolgerà a Civitavecchia, presso l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale (Molo Vespucci)

11:00 - Assemblea Generale di Assovetro - Roma, Palazzo Ripetta - Durante l'Assemblea si svolgerà l'elezione del nuovo Presidente. Nella parte pubblica, dopo la relazione del Presidente e un messaggio di Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, ci sarà lo svolgimento di 2 tavole rotonde, una politica ed una tecnica sulla competitività, la transizione ecologica del settore vetro, la politica energetica e il futuro della manifattura

11:00 - Conferenza stampa dati produzione e occupazione gruppo Stellantis 2° trimestre 2026 - Sede CISL di Torino - Conferenza stampa per comunicare il dati del report al 2° trimestre 2026 delle produzioni e dell'occupazionale degli stabilimenti italiani del Gruppo Stellantis.Saranno presenti per fare il punto sulla situazione degli stabilimenti italiani il Segretario generale FIM-CISL Ferdinando Uliano, il coordinatore nazionale FIM-CISL automotive Stefano Boschini e il segretario generale FIM di Torino RoccoCutrì

11:30 - Attività di Governo - Ministro Salvini - Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, sarà presente all'evento del completamento dello scavo di due gallerie, con TBM Marika e Iris, del passante AV Firenze - Cantiere della stazione AV Firenze (via Circondaria, 17)

Borsa:

Stati Uniti - Borsa di New York chiusa per festività





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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