New York: positiva la giornata per Meta Platforms
(Teleborsa) - Seduta positiva per l'azienda che gestisce Facebook, che avanza bene del 3,51%.
L'andamento di Meta Platforms nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico di Meta Platforms mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 605,8 USD con area di resistenza individuata a quota 625,9. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 593.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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