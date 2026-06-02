Wall Street chiude poco mossa. Pesano incertezze Iran

(Teleborsa) - Alla fine Wall Street chiude cauta, frenata dalle incertezze su un eventuale accordo di ace USA-Iran, che ha oscurato l'euforia travolgente del settore tecnologico, in vista degli sviluppi dell'intelligenza artificiale. A New York, il Dow Jones chiude pressoché stabile a 51.079 punti, mentre l' S&P-500 avanza in maniera frazionale sino a 7.600 punti. Guadagni frazionali per il Nasdaq 100 (+0,6%); sulla stessa linea, in moderato rialzo l' S&P 100 (+0,25%).



Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori informatica (+2,48%) e energia (+1,86%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti utilities (-3,05%), beni di consumo secondari (-2,62%) e telecomunicazioni (-1,59%).



In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Salesforce (+9,68%), IBM (+7,52%), Nvidia (+6,25%) e Goldman Sachs (+2,70%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Amazon , che ha terminato le contrattazioni a -3,48%.



Calo deciso per Merck , che segna un -2,99%.



Sotto pressione Boeing , con un forte ribasso del 2,96%.



Soffre Sherwin Williams , che evidenzia una perdita del 2,96%.



Tra i protagonisti del Nasdaq 100, ARM Holdings (+15,71%), Datadog (+12,19%), Zscaler (+11,40%) e Cadence Design Systems (+10,46%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Qualcomm , che ha terminato le contrattazioni a -8,78%.



Scende Constellation Energy , con un ribasso del 7,66%.



Crolla MicroStrategy Incorporated , con una flessione del 5,85%.



Vendite a piene mani su Meta Platforms , che soffre un decremento del 5,07%.





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