New York: giornata depressa per Meta Platforms

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l' azienda che gestisce Facebook , che presenta una flessione del 3,61% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Meta Platforms rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





La situazione di medio periodo di Meta Platforms resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 628,2 USD. Supporto visto a quota 598,7. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 657,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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