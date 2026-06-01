New York: giornata depressa per Meta Platforms
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l'azienda che gestisce Facebook, che presenta una flessione del 3,61% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Meta Platforms rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
La situazione di medio periodo di Meta Platforms resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 628,2 USD. Supporto visto a quota 598,7. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 657,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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