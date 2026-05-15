Milano 15:46
49.017 -2,06%
Nasdaq 15:46
29.029 -1,87%
Dow Jones 15:46
49.541 -1,04%
Londra 15:46
10.189 -1,77%
Francoforte 15:46
23.942 -2,10%

Piazza Affari: profondo rosso per il comparto immobiliare italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: profondo rosso per il comparto immobiliare italiano
Profondo rosso per l'indice delle società immobiliari in Italia, che retrocede a 9.700,84 punti, in netto calo dell'1,98%.
Condividi
```