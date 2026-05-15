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/ Piazza Affari: profondo rosso per il comparto immobiliare italiano
Piazza Affari: profondo rosso per il comparto immobiliare italiano
In breve
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Finanza
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Indici settoriali
15 maggio 2026 - 15.00
Profondo rosso per l'
indice delle società immobiliari in Italia
, che retrocede a 9.700,84 punti, in netto calo dell'1,98%.
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