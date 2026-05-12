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/ New York: profondo rosso per Lumentum Holdings
New York: profondo rosso per Lumentum Holdings
Migliori e peggiori
,
In breve
12 maggio 2026 - 18.00
Si muove in perdita la
società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 7,89% sui valori precedenti.
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