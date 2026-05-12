Milano 17:35
48.991 -1,36%
Nasdaq 20:23
28.852 -1,60%
Dow Jones 20:23
49.740 +0,07%
Londra 17:35
10.265 -0,04%
Francoforte 17:35
23.955 -1,62%

New York: profondo rosso per Lumentum Holdings

Migliori e peggiori, In breve
New York: profondo rosso per Lumentum Holdings
Si muove in perdita la società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 7,89% sui valori precedenti.
Condividi
```