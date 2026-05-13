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Francoforte: spinge in avanti Aurubis

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: spinge in avanti Aurubis
Brilla il produttore tedesco di rame, che passa di mano con un aumento del 3,93%.
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