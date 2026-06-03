New York: violenta contrazione per Fair Isaac

(Teleborsa) - Pressione sull' azienda di analisi applicata , che perde terreno, mostrando una discesa del 7,33%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Fair Isaac rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Fair Isaac , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 1.210 USD. Primo supporto visto a 1.130. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 1.100.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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