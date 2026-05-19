New York: exploit di Fair Isaac
(Teleborsa) - Ottima performance per l'azienda di analisi applicata, che scambia in rialzo del 4,94%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fair Isaac più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo di Fair Isaac sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 1.255,6 USD. Possibile una discesa fino al bottom 1.215,1. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 1.296,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```