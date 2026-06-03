Risparmi e carovita: 1 italiano su 3 si sente economicamente fragile

(Teleborsa) - Il carovita pesa sulle scelte quotidiane, aumenta la necessità di controllare budget e risparmi, modifica il modo in cui le persone pianificano il futuro. Il 72% degli italiani, infatti, teme l’aumento del costo dei beni essenziali (dal cibo ai trasporti), mentre il 33% non si sente sicuro dal punto di vista finanziario. A preoccupare è soprattutto la possibilità di non riuscire a risparmiare, timore condiviso dal 60%. La pressione economica ha portato il 31% degli italiani a rimandare le vacanze estive, ma solo il 19% non andrà in ferie; cresce, piuttosto, l’attenzione a programmare e contenere l’esborso: oltre 1 persona su 5 pianifica attentamente il budget prima di partire per le vacanze e un terzo imposta limiti di spesa.



L’esigenza di monitorare le uscite rende sempre più funzionali gli strumenti digitali: il 34% utilizza servizi di online banking, il 33% app bancarie e il 21% wallet. Inoltre, il 55% apprezza sistemi AI che segnalano transazioni sospette, mentre il 64% considera utili i reminder automatici per bollette e pagamenti.



È quanto emerge dall’Osservatorio sul Benessere Finanziario di SumUp, fintech globale specializzata nei pagamenti digitali, che ha analizzato il rapporto degli italiani con denaro e risparmio e il livello di diffusione degli strumenti digitali per la gestione delle finanze quotidiane.



"Dall’Osservatorio emerge come il rapporto degli italiani con il denaro sia diventato sempre più complesso e non privo di preoccupazioni: la gestione finanziaria quotidiana influenza direttamente la percezione di sicurezza economica e la serenità con cui le persone affrontano il futuro. I dati fotografano, infatti, un Paese preoccupato di non mettere abbastanza denaro da parte, ma che, al contempo, ha la necessità di gestire sempre meglio le proprie finanze per concedersi vacanze e svaghi", osserva Umberto Zola, Online Sales Director EU di SumUp. "In questo contesto cresce il ricorso a strumenti digitali, dai pagamenti con carta al wallet, percepiti come alleati utili per monitorare spese e budget in modo più semplice, immediato e sicuro".



Italiani sempre più attenti al budget e alle uscite - La gestione del denaro è sempre più orientata al controllo e alla pianificazione economica: in un contesto segnato dall’aumento del costo della vita e dall’incertezza economica, gli italiani adottano comportamenti prudenti per mantenere la propria stabilità finanziaria. Il 50%, infatti, dichiara di monitorare nel dettaglio ogni spesa quotidiana; il 51% controlla quanto spende ogni mese e risparmia ciò che avanza; il 39% controlla regolarmente il saldo del proprio conto corrente.



In vacanza cresce l’attenzione al controllo delle spese - Il tempo libero viene vissuto con maggiore attenzione economica: gli italiani non rinunciano alle vacanze estive, ma cercano di mantenere il controllo sulle proprie spese. Solo il 19% dichiara, infatti, di non potersi permettere di viaggiare, mentre il 20% preferisce cercare offerte e promozioni per ridurre i costi delle vacanze estive. Anche durante le ferie prevale un approccio molto orientato alla pianificazione economica: il 34% degli italiani dichiara di impostare limiti di spesa prima della partenza, mentre il 25% controlla quotidianamente quanto sta spendendo durante le vacanze estive per evitare di superare il budget previsto; c’è poi un ulteriore 18% che afferma di compensare eventuali eccessi tagliando le spese extra una volta rientrato a casa. Gli strumenti digitali vengono percepiti come particolarmente utili durante i viaggi, perché consentono di monitorare il budget e tenere sotto controllo le uscite in tempo reale: l’11% ammette di controllare più spesso del solito l’app bancaria durante le ferie; l’8% crea un conto digitale separato dedicato ai viaggi; il 7% cerca di utilizzare carte con cashback per ottenere un ritorno sulle spese effettuate durante la vacanza.



Strumenti digitali e wallet per gestire le proprie finanze - Il 73% degli italiani utilizza almeno un’app o un servizio digitale per gestire spese e finanze personali, e il 36% ne usa addirittura almeno due. Cresce soprattutto la diffusione dei wallet digitali: sono utilizzati regolarmente nei pagamenti quotidiani (da soli o insieme a carte tradizionali) dal 64% degli italiani. Quando si guarda ai motivi che spingono gli italiani a scegliere il wallet, emerge soprattutto una ricerca di semplicità ed efficienza nella gestione quotidiana dei pagamenti. Il 65% degli utenti considera il wallet uno strumento pratico e veloce; il 41% degli intervistati associa il digital wallet a un’esperienza affidabile; il 31% apprezza soprattutto la possibilità di accedervi facilmente ovunque si trovi. Allo stesso tempo emergono, però, alcune barriere ancora molto forti. La principale riguarda la dipendenza dalla connessione, considerata un freno all’utilizzo dal 58% degli italiani. Subito dopo emergono i temi legati alla sicurezza, che preoccupano il 57%; la stessa percentuale teme il furto dello smartphone. Infine, il 50% dichiara di temere malfunzionamenti tecnologici durante il pagamento.



L’AI entra nella gestione quotidiana del denaro - Gli italiani accettano sempre più l’intelligenza artificiale come supporto pratico alla gestione del denaro, soprattutto quando aiuta a semplificare attività quotidiane e a monitorare le spese. Tra le funzionalità considerate più utili emergono soprattutto i reminder automatici per bollette e pagamenti, apprezzati dal 64% degli italiani, seguiti dal monitoraggio automatico di pagamenti e abbonamenti, indicato dal 59% degli intervistati. Il 55% considera utile la segnalazione automatica di transazioni insolite, mentre il 51% apprezza la possibilità di categorizzare automaticamente le spese per avere una visione più chiara del proprio budget. Infine, il 44% valuta positivamente suggerimenti e consigli personalizzati per risparmiare denaro.



Da SumUp strumenti digitali per monitorare le spese - In un contesto in cui la gestione delle finanze personali diventa sempre più complessa e frammentata, cresce il bisogno di strumenti capaci di offrire una visione chiara, immediata e integrata del proprio denaro. È proprio in questo scenario che si inserisce SumUp App, il portafoglio digitale gratuito di SumUp pensato per monitorare le spese, organizzare il budget e gestire il denaro in modo più semplice e intuitivo. Attraverso l’app è possibile pagare online e in negozio con Mastercard virtuale o fisica, accedere a spending insights aggregati anche da conti collegati, impostare addebiti diretti per bollette e utilizzare la carta fisica con prelievi ATM. SumUp App offre, inoltre, strumenti che aiutano a trasformare il controllo del budget in un’attività quotidiana più immediata e meno dispersiva, anche grazie a meccanismi di cashback sugli acquisti. Tra le funzionalità più apprezzate, infine, c’è "Spaces" che consente di creare sottoportafogli dedicati a obiettivi specifici, ad esempio vacanze, spese domestiche o risparmi personali. Una soluzione particolarmente utile in un momento in cui il budgeting diventa sempre più centrale.

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