Efficienza energetica, presentato a Roma il 15° Rapporto Enea

Tra il 2021 e il 2025 in Italia il risparmio energetico attraverso le misure di efficienza monitorate è stato di oltre 5 Mtep. Il dato corrisponde all’85% dell’obiettivo intermedio del, fissato a 6 Mtep. Questa la fotografia scattata dal 15°sull’efficienza energetica, presentato a Roma.“E chiaro che siamo in un momento delicato, un momento in cui abbiamo nuovi provvedimenti da realizzare e nuovi sfidanti obiettivi. - ha sottolineato la direttrice del Dipartimento Efficienza energetica,- la giornata di oggi è servita proprio per capire quali sono le criticità che dobbiamo risolvere per poter mettere in campo il recepimento dei nuovi provvedimenti delle direttive di efficienza energetica e prestazioni degli edifici.Secondo lo studio un fattore determinante è stato il ricorso ai meccanismi di, che hanno generato risparmi energetici pari a 2,67Mtep. I risparmi energetici generati attraverso i Certificati Bianchi hanno registrato una flessione, producendo un taglio dei consumi pari a circa 0,115 Mtep nel 2025 (-4,5% rispetto al 2024), con un dato cumulato 2021-2025 pari a 0,83 Mtep, in linea con le stime intermedie del PNIEC.Crescono invece i risparmi incentivati tramite il, pari a 0,131 Mtep nel solo 2025 (per un totale cumulato di 0,476 Mtep), mentre le misure di mobilità sostenibile registrano un lieve calo (0,404 Mtep, -6% rispetto al 2024), pur restando tra i contributi più rilevanti. Restano sostanzialmente stabili i risparmi derivanti dai progetti finanziati tramite i fondi di coesione, pari a circa 0,022 Mtep nel 2025, in linea con il dato del 2024.