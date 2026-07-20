Simone si rafforza nei contenuti giuridici con l'acquisizione de "Il Foro Italiano" per 1,86 milioni

(Teleborsa) - Simone rafforza il proprio patrimonio di contenuti giuridici con l'acquisizione de "Il Foro Italiano" dalla Società Editrice del Periodico Il Foro Italiano, la quale ha attualmente in corso una procedura di Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa.



L’operazione - spiega una nota - sarà completata mediante la controllata Libri e Professioni o società da lei designata, sempre controllata. Il valore dell'operazione è di 1,86 milioni di euro, che sarà interamente finanziato dalla stessa Simone tramite il supporto di un finanziamento bancario da parte di Banca Intesa.



L’importo dell'operazione sarà erogato nelle seguenti modalità: (i) Euro 100.000 a titolo di deposito cauzionale infruttifero, da imputarsi in conto prezzo e da versare entro il 23 luglio 2026; (ii) compensazione dell'esposizione debitoria del Foro Italiano nei confronti di Libri & Professioni maturata nell'ambito del contratto di affitto di azienda risultante alla data del closing; (iii) il saldo residuo, al netto dell'importo relativo all'accollo del TFR, da versare contestualmente alla stipula dell'atto notarile di cessione.



L'operazione rientra nel piano di sviluppo strategico di Simone, incentrato sulla valorizzazione di contenuti altamente specializzati. Con l’acquisizione del Foro Italiano, Simone diviene l’editore giuridico con l’offerta più ampia in Italia, specializzata per i diversi target di riferimento: il marchio Edizioni Simone si rivolge a studenti e concorsisti; il marchio Dike Giuridica è specializzato nell’alta formazione giuridica e si rivolge ai professionisti; il marchio Foro Italiano si rivolge al mondo dei professionisti e al mondo accademico.

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