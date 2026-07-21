Simone integra con EuloTech il patrimonio editoriale de "Il Foro Italiano" nella piattaforma OpenLeges

(Teleborsa) - Simone
avvia una partnership strategica con EuloTech
, specializzata nella progettazione e realizzazione di prodotti AI e soluzioni software mission-critical, finalizzata a integrare il patrimonio editoriale della rivista "Il Foro Italiano"
all'interno della piattaforma OpenLeges
.
Grazie a questa collaborazione, OpenLeges
- si legge in una nota - ospiterà una sezione speciale in abbonamento
, che consentirà agli utenti di unire il potenziale della piattaforma al patrimonio giuridico de Il Foro Italiano, costituito da oltre un milione di documenti, note a sentenza e massime nei processi di studio, analisi e applicazione del diritto. Il tutto nel rispetto della normativa sul diritto d’autore.
Si ricorda che ieri Simone ha annunciato l'acquisizione de "Il Foro Italiano"
dalla Società Editrice del Periodico Il Foro Italiano, la quale ha attualmente in corso una procedura di Composizione Negoziata della Crisi d'Impresa, per un valore di 1,86 milioni di euro
.