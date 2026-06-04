Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 3/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 giugno
Seduta difficile quella del 3 giugno per l'Hang Seng Index, che ha disegnato una scia ribassista con finale a 25.633,2.
Le tendenza di medio periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 26.112,3. Supporto stimato a 25.080,1. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 27.144,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)