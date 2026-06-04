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Borsa: Perde poco il Nasdaq-100, in flessione dello 0,53%

Il Nasdaq-100 archivia la giornata a 30.407,81 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde poco il Nasdaq-100, in flessione dello 0,53%
L'indice dei titoli tecnologici USA segna un mediocre -0,53%, terminando gli scambi a 30.407,81 punti.
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