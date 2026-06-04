Milano
17:35
50.174
+0,27%
Nasdaq
22:00
30.408
-0,53%
Dow Jones
22:03
51.562
+1,73%
Londra
17:35
10.360
+0,27%
Francoforte
17:35
24.945
+0,60%
Giovedì 4 Giugno 2026, ore 23.36
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Perde poco il Nasdaq-100, in flessione dello 0,53%
Borsa: Perde poco il Nasdaq-100, in flessione dello 0,53%
Il Nasdaq-100 archivia la giornata a 30.407,81 punti
In breve
,
Finanza
04 giugno 2026 - 22.03
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
L'indice dei titoli tecnologici USA segna un mediocre -0,53%, terminando gli scambi a 30.407,81 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Perde poco il Nasdaq-100, in flessione dello 0,29%
Borsa: Perde poco il Nasdaq-100, in flessione dello 0,45%
Borsa: Perde poco il Nasdaq-100, in flessione dello 0,61%
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,33%
Argomenti trattati
USA
(394)
·
Nasdaq 100
(122)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
-0,53%
Altre notizie
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,36%
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dello 0,88%
Borsa: Punta al rialzo il Nasdaq-100, in progresso dello 0,78%
Borsa: Punta al rialzo il Nasdaq-100, in progresso dello 0,71%
Borsa: Punta al rialzo il Nasdaq-100, in progresso dello 0,65%
Borsa: Punta al rialzo il Nasdaq-100, in progresso dello 0,41%
Guide
Modello 730 2026: il punto sulla dichiarazione dei redditi tra scadenze, rimborsi e nuove regole
Il modello 730 è la dichiarazione dei redditi usata soprattutto da lavoratori dipendenti, pensionati e contribuenti con redditi assimilati per comunicare al Fisco i redditi percepiti nell’anno...
leggi tutto