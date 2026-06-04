Francoforte: scambi in positivo per Scout24

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,20%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Scout24 rispetto all'indice di riferimento.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Scout24 , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 74,57 Euro. Primo supporto visto a 73,37. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 72,63.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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