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Francoforte: andamento rialzista per Scout24

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento rialzista per Scout24
Apprezzabile rialzo per la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria, in guadagno del 3,20% sui valori precedenti.
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