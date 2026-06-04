Francoforte: scambi negativi per Infineon

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la compagnia hi-tech tedesca , che mostra un decremento del 3,01%.



Il confronto del titolo con il DAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Infineon rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Allo stato attuale lo scenario di breve del produttore di chip rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 86,82 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 84,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 89,44.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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