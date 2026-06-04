New York: i venditori si accaniscono su Broadcom

(Teleborsa) - Retrocede molto la società tech statunitense , che esibisce una variazione percentuale negativa del 15,20%.



L'andamento di Broadcom nella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico di Broadcom è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 413,4 USD, mentre il primo supporto è stimato a 401,2. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 425,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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