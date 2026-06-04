Broadcom, le previsioni deludenti affondano il titolo

(Teleborsa) - Seduta da dimenticare per le azioni Broadcom che crollano di oltre il 14% a Wall Street, attestandosi a 409,32 euro.



Una performance che risente in particolare della delusione per la mancanza di una revisione significativa al rialzo delle stime sui ricavi legati all’intelligenza artificiale. La società si attende infatti che le vendite di chip per l’IA raggiungeranno i 16 miliardi di dollari nel terzo trimestre, inferiori alle aspettative degli analisti.



Broadcom ha registrato un fatturato nel secondo trimestre dell’esercizio fiscale 2026 pari a 22,2 miliardi di dollari, in progresso del 48% su base annua, con un utile netto GAAP di 9,3 miliardi di dollari e un utile per azione GAAP diluito di 1,91 dollari, mentre l’utile netto non-GAAP è stato di 12,1 miliardi di dollari e l’EPS non-GAAP ha raggiunto 2,44 dollari.

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