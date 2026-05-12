New York: risultato positivo per Alnylam Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società impegnata nello sviluppo di terapie cellulari a base di mRNA per il trattamento di malattie autoimmuni , in guadagno del 2,55% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Alnylam Pharmaceuticals è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di Alnylam Pharmaceuticals segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 288,3 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 294,3. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 284,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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