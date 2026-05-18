New York: vendite diffuse su Regeneron Pharmaceuticals
(Teleborsa) - A picco la società farmaceutica attiva nel settore biotech, che presenta un pessimo -10,76%.
Lo scenario su base settimanale di Regeneron Pharmaceuticals rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico della società biotecnologica suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 612,2 USD con tetto rappresentato dall'area 632,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 601,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```