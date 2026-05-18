New York: vendite diffuse su Regeneron Pharmaceuticals

(Teleborsa) - A picco la società farmaceutica attiva nel settore biotech , che presenta un pessimo -10,76%.



Lo scenario su base settimanale di Regeneron Pharmaceuticals rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico della società biotecnologica suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 612,2 USD con tetto rappresentato dall'area 632,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 601,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```